UFFICIALE salta Italia-Israele | Sputava sangue nello spogliatoio

Brutta disavventura per il difensore che ha riportato frattura delle costole e anche danni al polmone: non può neanche viaggiare in aereo L’Italia si prepara ad affrontare la partita che può sancire la qualificazione, più o meno matematica, almeno al playoff per accedere al Mondiale del prossimo anno. Dopo la vittoria con l’Estonia e il contemporaneo ko di Israele in casa della Norvegia, c’è stato sostanzialmente uno trappo che dovrebbe essere decisivo. Gli Azzurri ospitano a Udine la squadra di Ben Shimon, battuta a Debrecen un mese fa in un pirotecnico 5-4 maturato nel recupero. Gattuso e Shimon, ct di Italia e Israele (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Renzo Ulivieri: “Italia-Israele va giocata perché non possiamo rischiare che vadano pure ai Mondiali” - Renzo Ulivieri racconta la protesta dell'Assoallenatori contro la partecipazione di Israele alle competizioni internazionali: "Ma vi spiego perché ... Scrive fanpage.it