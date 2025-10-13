UeD anticipazioni settimana | Sara diventa tronista due dame in lacrime

Le anticipazioni di Uomini e Donne di questa settimana, che va dal 13 al 17 ottobre, rivelano che ci saranno dei blocchi molto provanti e intensi al Trono Over. A quello Classico, invece, si verificherà un colpo di scena, ovvero, Maria De Filippi offrirà il trono a Sara Gaudenzi. Spoiler Trono Over UeD della settimana: Gemma e Agnese in lacrime, Federico fa “strage”. Per quanto riguarda il Trono Over di Uomini e Donne, le anticipazioni di questa settimana rivelano che Gemma Galgani uscirà nuovamente in esterna con Mario Lenti. Dopo essersi scusata per come lo ha trattato nelle scorse puntate, la donna accetterà di uscire con lui, ma solamente in amicizia. 🔗 Leggi su Tutto.tv

