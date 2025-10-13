UeD anticipazioni settimana | Sara diventa tronista due dame in lacrime
Le anticipazioni di Uomini e Donne di questa settimana, che va dal 13 al 17 ottobre, rivelano che ci saranno dei blocchi molto provanti e intensi al Trono Over. A quello Classico, invece, si verificherà un colpo di scena, ovvero, Maria De Filippi offrirà il trono a Sara Gaudenzi. Spoiler Trono Over UeD della settimana: Gemma e Agnese in lacrime, Federico fa “strage”. Per quanto riguarda il Trono Over di Uomini e Donne, le anticipazioni di questa settimana rivelano che Gemma Galgani uscirà nuovamente in esterna con Mario Lenti. Dopo essersi scusata per come lo ha trattato nelle scorse puntate, la donna accetterà di uscire con lui, ma solamente in amicizia. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: anticipazioni - settimana
Segreti di famiglia: anticipazioni e trame della settimana dal 21 al 25 luglio 2025
Anticipazioni forbidden fruit settimana 4 – 8 agosto 2025
Forbidden Fruit: anticipazioni della settimana dal 18 al 22 agosto 2025
Cosa succederà in apertura di settimana a ? Ecco le trame >>> https://www.tvsoap.it/2025/10/la-forza-di-una-donna-anticipazioni-13-14-e-15-ottobre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
La volta buona, le anticipazioni della settimana (dal 6 al 10 ottobre): da Giulio Scarpati a Oscar Farinetti, gli ospiti di Caterina Balivo - X Vai su X
Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Sara Gaudenzi nuova tronista - Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 13 al 17 ottobre 2025 su Canale 5? Scrive msn.com
Uomini e donne, puntate dal 13 al 17 ottobre: Gemma piange per Mario, Sara sul trono - Nuove lacrime di Gemma per Mario e la proposta di Maria De Filippi alla corteggiatrice Sara tra i temi delle puntate in onda fino al 17 ottobre ... Riporta it.blastingnews.com