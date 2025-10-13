Ue Grillo Turismo Verde-Cia | Bene via libera a direttiva Breakfast valore a prodotti contadini

Ildifforme.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Noi di Cia-Agricoltori italiani accogliamo favorevolmente la direttiva Breakfast, in sintonia con il ministro Lollobrigida, per dare valore ai prodotti dei contadini. Quindi materie prime di qualità, certezza per il consumatore e soprattutto gratificazione per i contadini, che non solo fanno un sacrificio per produrre ma anche un sacrificio burocratico per dimostrare cosa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ue grillo turismo verde cia bene via libera a direttiva breakfast valore a prodotti contadini

© Ildifforme.it - Ue, Grillo (Turismo Verde-Cia): “Bene via libera a direttiva Breakfast, valore a prodotti contadini”

In questa notizia si parla di: grillo - turismo

Botulino, Grillo (Turismo Verde-Cia): “Aceto e misura ph, ecco come conservare gli alimenti in sicurezza”

Ferragosto, Grillo (Turismo Verde-Cia): “Tra natura, relax e buon cibo sold out agriturismi”

Grillo (Turismo Verde): "Agrichef sempre più ricercati, formazione con Its è opportunità" - Valorizzare i prodotti della terra, raccontando i territori del nostro Paese attraverso i piatti. Segnala iltempo.it

Grillo (Turismo Verde-Cia): "Dai campi alla cucina manca personale negli agriturismi" - L'unica dolente è che non abbiamo risorse umane da potere impiegare nelle nostre strutture agrituristiche. Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Ue Grillo Turismo Verde