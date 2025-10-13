Ue Grillo Turismo Verde-Cia | Bene via libera a direttiva Breakfast valore a prodotti contadini
(Adnkronos) – “Noi di Cia-Agricoltori italiani accogliamo favorevolmente la direttiva Breakfast, in sintonia con il ministro Lollobrigida, per dare valore ai prodotti dei contadini. Quindi materie prime di qualità, certezza per il consumatore e soprattutto gratificazione per i contadini, che non solo fanno un sacrificio per produrre ma anche un sacrificio burocratico per dimostrare cosa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: grillo - turismo
Botulino, Grillo (Turismo Verde-Cia): “Aceto e misura ph, ecco come conservare gli alimenti in sicurezza”
Ferragosto, Grillo (Turismo Verde-Cia): “Tra natura, relax e buon cibo sold out agriturismi”
A volte estremizzare un fenomeno con l’ironia e il sarcasmo serve a far riflettere. Il video di Mariano Grillo #ilVescovado #Notizie #ironia #Positano #Economia #turismo - facebook.com Vai su Facebook
Grillo (Turismo Verde): "Agrichef sempre più ricercati, formazione con Its è opportunità" - Valorizzare i prodotti della terra, raccontando i territori del nostro Paese attraverso i piatti. Segnala iltempo.it
Grillo (Turismo Verde-Cia): "Dai campi alla cucina manca personale negli agriturismi" - L'unica dolente è che non abbiamo risorse umane da potere impiegare nelle nostre strutture agrituristiche. Secondo adnkronos.com