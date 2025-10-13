Udine | tutte le modifiche alla viabilità di martedì 14 ottobre
La giornata di martedì 14 ottobre sarà contraddistinta da diverse modifiche alla viabilità e limitazioni al traffico, per il contestuale svolgimento della gara tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali Usa 2026 e della manifestazione in centro storico. Le ordinanze, predisposte dal Comune di Udine per garantire la viabilità e inserite nel macrodispositivo di sicurezza messo a punto dalla Prefettura e dalla Questura, prevedono chiusure temporanee, divieti di sosta e limitazioni al traffico all’interno e nei pressi del centro storico e nella zona dello stadio Friuli. 🔗 Leggi su Udine20.it
