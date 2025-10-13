Ucraina Zelensky torna alla Casa Bianca | venerdì l’incontro con Trump sui Tomahawk
A far discutere nella giornata di oggi sono le parole del presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, il quale ha sostenuto in una intervista che l'Ucraina potrebbe "cessare di esistere come Stato", a meno che il presidente di Kiev non decida finalmente di sedersi al tavolo dei negoziati e agisca con urgenza in favore del suo Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
#TG2000 - L’#Ucraina sotto attacco. #Zelensky: servono missili #13ottobre #Russia #Zaporizhizia #Trump #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Mosca #Sumy #Leopoli #Odessa #Donbass #Belgorod #Putin #Lavrov #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
UCRAINA | Zelensky annuncia: 'Seconda telefonata in due giorni con Trump. Conversazione produttiva, dalla difesa aerea al lungo raggio fino all'energia'. E a Macron il presidente ucraino chiede 'più missili e difese aeree' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Trump accoglierà Zelensky venerdì alla Casa Bianca - La notizia trapela a poche ore dal discorso di «The Donald» alla Knesset con il riferimento a una soluzione per il conflitto con la Russia ... Lo riporta ilsole24ore.com
L'appello di Zelensky a Trump: "Fai finire la guerra anche in Ucraina" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha telefonato a Donald Trump esortandolo acsfruttare l'impulso del cessate il fuoco a Gaza per mediare ... Segnala iltempo.it