Ucraina venerdì vertice Trump-Zelensky alla Casa Bianca tycoon | Ora ci concentreremo su pace in Russia risolveremo la situazione

Zelensky ha confermato l'incontro di venerdì con Trump: "Spero di avere la possibilità di recarmi a Washington e incontrare il presidente venerdì. E naturalmente, ho altri incontri che sono importanti per me, con alcune aziende militari che sono importanti ma non voglio rivelare i dettagli"

Ucraina, secondo il Financial Times venerdì si terrà a Washington un incontro fra Trump e Zelensky con un focus su come spingere Putin a sedersi al tavolo negoziale

Su #LaRagione di oggi, venerdì #10ottobre: #Gaza, una vittoria di #Trump e della diplomazia americana; sionismo odiato sconoscendolo, parla Daniele Scalise; necessarie garanzie per la sicurezza degli ucraini; Trump e Putin sull'Ucraina, sbagliato non coin

Guerra Ucraina, attacco massiccio di Mosca: Kiev al buio e al freddo. Melania Trump: «Restituiti 8 bambini, ho un canale diretto con Putin» - ROMA Aveva solo sette anni ma l'ennesimo attacco notturno di missili e droni russi a Zaporizhzhia non gli ha lasciato scampo.

UCRAINA E VOLENTEROSI/ "Ennesimo flop europeo, Trump pensa al petrolio e Putin ad attaccare" - Mosca continua a non volere truppe europee in Ucraina e prepara un attacco La von der Leyen sbandierava piani precisi per la ...