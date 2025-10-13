Ucraina venerdì vertice Trump-Zelensky alla Casa Bianca tycoon | Ora ci concentreremo su pace in Russia risolveremo la situazione

Zelensky ha confermato l'incontro di venerdì con Trump: "Spero di avere la possibilità di recarmi a Washington e incontrare il presidente venerdì. E naturalmente, ho altri incontri che sono importanti per me, con alcune aziende militari che sono importanti ma non voglio rivelare i dettagli" I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ucraina venerd236 vertice trumpGuerra Ucraina, attacco massiccio di Mosca: Kiev al buio e al freddo. Melania Trump: «Restituiti 8 bambini, ho un canale diretto con Putin» - ROMA Aveva solo sette anni ma l’ennesimo attacco notturno di missili e droni russi a Zaporizhzhia non gli ha lasciato scampo. ilmessaggero.it scrive

UCRAINA E VOLENTEROSI/ “Ennesimo flop europeo, Trump pensa al petrolio e Putin ad attaccare” - Mosca continua a non volere truppe europee in Ucraina e prepara un attacco La von der Leyen sbandierava piani precisi per la ... Come scrive ilsussidiario.net

