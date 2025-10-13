Ucraina | Blackout dopo attacchi Russia Trump | Potrei dare Tomahawk a Kiev se guerra non si risolve

(Adnkronos) – Blackout in almeno sette regioni in Ucraina a causa degli attacchi russi contro la rete energetica. Il ministero dell'Energia di Kiev ha riferito in un comunicato l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica nel Paese. "A causa della difficile situazione del sistema energetico causata dai raid russi – ha scritto – questa mattina sono state attuate .

Mosca colpisce la centrale ucraina di Trypilska, blackout a Kiev. Trump: "Parlerò con Putin". E su Gaza: "Accordo al più presto"

Attacco russo alla centrale ucraina di Trypilska, blackout a Kiev. Trump: "Parlerò con Putin, sanzioni a Mosca e dialogo con l'Ue". E su Gaza: "Accordo al più presto"

Guerra in Ucraina, quarto giorno consecutivo di blackout a Zaporizhzhia: accuse incrociate Kiev-Mosca

Ucraina: "Blackout dopo attacchi Russia". Trump: "Potrei dare Tomahawk a Kiev se guerra non si risolve" - (Adnkronos) – Blackout in almeno sette regioni in Ucraina a causa degli attacchi russi contro la rete energetica.

Guerra in Ucraina, la Russia attacca in diversi regioni: morti, feriti e interruzioni di corrente - «Potrei dover parlare con la Russia sui Tomahawk per l'Ucraina» e dire al presidente Vladimir Putin che, se la guerra non è risolta, potrei inviarli a Kiev: i Tomahawk sarebbero «un nuovo atto di aggr ...