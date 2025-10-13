Ucraina attacca la Crimea colpito il più grande deposito di petrolio russo

Ilmessaggero.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte sono state segnalate esplosioni nella Crimea temporaneamente occupata - riporta Rbc-Ukraine - in particolare un deposito di petrolio a Feodosia è stato attaccato,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

ucraina attacca la crimea colpito il pi249 grande deposito di petrolio russo

© Ilmessaggero.it - Ucraina attacca la Crimea, colpito il più grande deposito di petrolio russo

In questa notizia si parla di: ucraina - attacca

Ucraina, Cremlino a Trump: “Su nucleare serve cautela”. E l’ambasciatore russo a Roma attacca l’Italia: “Inaffidabile”

Ucraina, l'esercito russo attacca ancora: sette morti e una cinquantina di feriti | Pressing Ue per coinvolgere Kiev nel summit Trump-Putin

Ucraina, l'esercito russo attacca ancora: sette morti e una cinquantina di feriti | Zelensky al principe ereditario saudita bin Salman: '"C'è reale possibilità di pace"

ucraina attacca crimea colpitoUcraina attacca la Crimea, colpito il più grande deposito di petrolio russo - in particolare un deposito di petrolio a Feodosia è stato attaccato, provocando ... msn.com scrive

ucraina attacca crimea colpitoColpito il più grande deposito di petrolio russo in Crimea - Droni ucraini hanno colpito nella notte il più grande deposito di petrolio russo nella città di Feodosia, in Crimea, innescando un enorme incendio, e cinque carri armati. Scrive ilroma.net

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Attacca Crimea Colpito