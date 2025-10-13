Ucraina al buio blackout in più Regioni dopo i colpi russi

Tv2000.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ucraina al buio, blackout in più regioni dopo i colpi russi alle infrastrutture di energia. Kiev riesce a colpire un grande deposito di petrolio in Crimea. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina al buio blackout in pi249 regioni dopo i colpi russi

© Tv2000.it - Ucraina al buio, blackout in più Regioni dopo i colpi russi

In questa notizia si parla di: ucraina - buio

