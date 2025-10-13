Ubriachi in auto a Torino | otto denunciati due aggrediscono gli agenti
Tra sabato 11 e domenica 12 ottobre gli agenti della polizia locale di Torino hanno controllato diversi automobilisti, tra questi otto conducenti sono stati denunciati perché in stato di ebbrezza, comportamento che mette a rischio l’incolumità degli altri e di se stessi.Due picchiano gli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: ubriachi - auto
Controlli dei carabinieri. Ubriachi alla guida di auto. Giovane armato di coltello
Brescia, ubriaco si lancia sulle auto in corsa: salvato e denunciato dalla Polizia di Stato Vai su Facebook
Incidente sulla litoranea: uno degli automobilisti era ubriaco, auto sequestrata https://ift.tt/HnVaw1h https://ift.tt/UnhPdkX - X Vai su X
Ubriachi in centro recidivi ‘Daspo’ per un giovane - Ordine di allontanamento dai luoghi pubblici dopo una serie di controlli dei carabinieri. ilrestodelcarlino.it scrive