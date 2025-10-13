Alla guida dopo aver alzato un po’ troppo il gomito: nei guai sono finiti due uomini. La compagnia dei carabinieri di Macerata ha svolto un servizio coordinato di controllo del territorio per prevenire e contrastare reati, con il supporto dei militari del Nor, sezione operativa, dei carabinieri della stazione di Corridonia e del Nucleo Cinofili di Pesaro. Nel corso delle attività, è stato segnalato alla Prefettura un 29enne di origini libanesi, residente a Macerata, controllato di fronte a un locale, trovato in possesso di un frammento di hashish del peso di 1,046 grammi. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriachi al volante: due denunciati