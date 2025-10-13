US Avellino il programma degli allenamenti

Avellinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari: Lunedì 13 Ottobre – allenamento pomeridiano alle ore 17:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine); Martedì 14 Ottobre – allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - programma

Ad Avellino la Festa di Sant’Anna e la benedizione delle partorienti: il programma completo

U.S. Avellino, il programma degli allenamenti

Avellino, ritorno al Partenio-Lombardi: fissato il programma settimanale

us avellino programma allenamentiU.S. Avellino, il programma degli allenamenti - La squadra si allenerà nei seguenti orari: Lunedì 22 settembre – allenamento pomeridiano alle ore 17:00 (porte ape ... Si legge su today.it

us avellino programma allenamentiIl programma di oggi: doppia seduta e allenamento congiunto con l'Avellino - tattico in campo, il programma di oggi prevede un’altra seduta doppia con allenamento congiunto con l’Avellino ... Scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Us Avellino Programma Allenamenti