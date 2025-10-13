Twice le superstar K-Pop arrivano per la prima volta a Torino con uno spettacolo a 360°

A grande richiesta, le Twice, il gruppo femminile K-Pop che sta riscrivendo la storia della musica globale, hanno confermato la loro prima data in Italia: si esibiranno mercoledì 20 maggio 2026 all'Inalpi Arena di Torino con l'attesissimo "This Is For World Tour". Il tour mondiale, che prenderà.

twice superstar k popTWICE in concerto a Torino in aprile [Info e Biglietti] - Le TWICE annunciano il “This Is For World Tour 2026” con un’unica tappa italiana all’Inalpi Arena di Torino il 20 aprile 2026. newsic.it scrive

Superstar del K-Pop e demoni in KPop Demon Hunters - est asiatico per la nuova commedia soprannaturale KPop Demon Hunters. Lo riporta animeita.net

