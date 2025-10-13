Twice le superstar K-Pop arrivano per la prima volta a Torino con uno spettacolo a 360°
A grande richiesta, le Twice, il gruppo femminile K-Pop che sta riscrivendo la storia della musica globale, hanno confermato la loro prima data in Italia: si esibiranno mercoledì 20 maggio 2026 all’Inalpi Arena di Torino con l'attesissimo “This Is For World Tour”. Il tour mondiale, che prenderà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: twice - superstar
Amicizia di idol americani finita: la superstar annuncia la rottura
Quanti anni ha Venus Williams? Età, patrimonio netto come superstar di tennis si avvicina alla storia in tournée
Lario superstar (anche a Ferragosto): è il più amato dai turisti stranieri. Ecco quali sono le località più gettonate
Dedication: Giusy Meloni Went From The Beach To NYC To Italy To Continue Her Dominance As A Global Superstar, Number 1 Soccer Reporter In The Game - facebook.com Vai su Facebook
TWICE in concerto a Torino in aprile [Info e Biglietti] - Le TWICE annunciano il “This Is For World Tour 2026” con un’unica tappa italiana all’Inalpi Arena di Torino il 20 aprile 2026. newsic.it scrive
Superstar del K-Pop e demoni in KPop Demon Hunters - est asiatico per la nuova commedia soprannaturale KPop Demon Hunters. Lo riporta animeita.net