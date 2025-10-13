Twice in Italia a Torino nel 2026 | date e biglietti
Il K-Pop continua a conquistare l’ Italia. Dopo l’enorme successo delle Blackpink, che nell’estate 2025 hanno infiammato i 50 mila spettatori all’Ippodromo Snai La Maura, il 20 maggio 2026 sarà il turno di un’altra girl band, le Twice. Complesso di nove artiste sudcoreane e giapponesi di età compresa fra i 26 e i 30 anni formatosi in un talent show, si esibirà all’ Inalpi Arena di Torino in occasione dell’unica tappa italiana del loro This is For World Tour che accompagna l’ultimo album omonimo e celebra i 10 anni di carriera. Tutti gli Once, il nome della fanbase ufficiale in tutto il mondo, potranno acquistare i biglietti su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket dal 16 ottobre alle ore 10. 🔗 Leggi su Lettera43.it
