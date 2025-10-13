La presa di distanza del governo rispetto alle dichiarazioni di Eugenia Roccella, auspicata dalle opposizioni, non è ancora arrivata. In compenso la ministra della Famiglia ha continuato a cercare di giustificarsi rispetto alle parole che ha pronunciato sulle “ gite ” ad Auschwit z, che per lei sono state solo “un modo per ribadire che l’antisemitismo era una questione fascista e basta”. Un’uscita che ha provocato lo sdegno in primo luogo della senatrice a vita Liliana Segre, secondo la quale “la verità storica fa male a chi ha degli scheletri nell’armadio”. E in seconda battuta delle opposizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutti zitti a destra sulla discussione tra Roccella e Segre. La ministra rincara la dose: "Li ho toccati su un nervo scoperto"