Tutti pazzi per Fabrizio il fonico di Ballando con le stelle | Saluta le tue fan

Il fonico di Ballando con le stelle, Fabrizio, conquista il web dopo essere stato inquadrato per caso. Selvaggia Lucarelli e Andrea Delogu confermano la sua identità su X: "È diventato un sex symbol". 🔗 Leggi su Fanpage.it

tutti pazzi fabrizio fonicoTutti pazzi per Fabrizio, il fonico di Ballando con le stelle: “Saluta le tue fan” - Selvaggia Lucarelli e Andrea Delogu confermano la sua identità su X: “È diventato un sex symbol”. Segnala fanpage.it

tutti pazzi fabrizio fonicoBallando, inquadrano il fonico ed è caccia al nome. Lucarelli: “Si chiama Fabrizio” - Nel corso della puntata andata in onda ieri, sabato 11 ottobre, un breve ma esilarante fuori programma ha catturato l’attenzione del ... Si legge su msn.com

