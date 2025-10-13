Tutti onesti laboriosi e ladri

Imolaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Boris Johnson, che ha impedito un accordo di pace tra Zelensky e Putin nel 2022, ha ricevuto una donazione personale di un milione di sterline. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

