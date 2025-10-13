Tutti i beneficiari dei fondi Ocm per la promozione del vino all’estero Il bando muoverà risorse per 63 milioni di euro

Gamberorosso.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Masaf ha pubblicato la graduatoria degli ammessi per il 2025-2026. Ora si attendono i contratti con Agea per far partire i progetti sui mercati extra-Ue. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

tutti i beneficiari dei fondi ocm per la promozione del vino all8217estero il bando muover224 risorse per 63 milioni di euro

© Gamberorosso.it - Tutti i beneficiari dei fondi Ocm per la promozione del vino all’estero. Il bando muoverà risorse per 63 milioni di euro

In questa notizia si parla di: tutti - beneficiari

Carta dedicata a te, elenco ufficiale beneficiari città per città: a Napoli più card di tutti, poi Roma. Palermo "batte" Milano

tutti beneficiari fondi ocmTutti i beneficiari dei fondi Ocm per la promozione del vino all'estero. Il bando muoverà risorse per 63 milioni di euro - Da Frescobaldi a Grandi Marchi e Zonin1821, fino ai consorzi Magellano e Vigneto Italia. Da gamberorosso.it

Pubblicata la graduatoria per i fondi Promozione destinati al vino: ecco i 16 beneficiari (con qualche sorpresa) - Il Masaf ha pubblicato in anticipo rispetto alle medie degli anni precedenti la graduatoria Ocm vino Promozione, per il 2024/25. Segnala gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Tutti Beneficiari Fondi Ocm