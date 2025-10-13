Tutti gli ostaggi sono stati liberati da Hamas

Internazionale.it | 13 ott 2025

Il 13 ottobre poco prima di mezzogiorno, l’esercito ha confermato la liberazione di un secondo gruppo di tredici ostaggi israeliani, gli ultimi prigionieri rimasti nella Striscia di Gaza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

tutti gli ostaggi sono stati liberati da hamas

Premier palestinese: “Hamas rilasci tutti gli ostaggi, ceda armi e controllo Gaza”

Gaza, Croce Rossa-Oms: “Rilasciare ora tutti gli ostaggi”. Israele chiede riunione del Consiglio di sicurezza Onu sul tema

Netanyahu lega ogni tregua su Gaza alla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani

