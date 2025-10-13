Tutti gli ostaggi ancora in vita di Hamas rilasciati dopo due anni Seguiranno le salme di quelli morti

Hamas ha rilasciato alle 10.00 di questa mattina gli ultimi 13 ostaggi israeliani ancora in vita, completando così la fase finale dello scambio previsto dagli accordi di tregua. La consegna è avvenuta nell’area di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dove gli operatori del Comitato Internazionale della Croce Rossa hanno preso in custodia i prigionieri per trasferirli in territorio israeliano. Le immagini diffuse dalle televisioni locali mostrano il momento della liberazione: i veicoli della Croce Rossa che lasciano la zona sotto stretta sorveglianza, mentre droni militari israeliani monitorano dall’alto l’operazione per garantire la sicurezza dei convogli. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tutti gli ostaggi (ancora in vita) di Hamas rilasciati dopo due anni. Seguiranno le salme di quelli morti.

