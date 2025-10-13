Tutti giù dal pullman arrestato l’autista | VIDEO

Intervento della Polizia a Milano Lampugnano: il pullman non parte, arrestato l’autista. A Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino filippino di 37 anni, ricercato a livello internazionale per furto aggravato e destinatario di un mandato di cattura emesso dalle autorità del suo Paese. Intervento della Polizia a Milano Lampugnano, arrestato l’autista del . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

