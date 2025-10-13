Tutte le difficoltà del vertice egiziano su Gaza

Sul futuro della Palestina i leader dei paesi arabi ed europei hanno idee diverse da quelle degli israeliani e degli statunitensi. E tutti dovranno fare i conti con la resistenza al disarmo di Hamas. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

