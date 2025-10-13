Tutte le assurdità di un giorno di vacanza in più | la festa di San Francesco
In un momento di crisi internazionale, guerra, scontri tra polizia e manifestanti, scioperi continui, il nostro Parlamento ha ritenuto opportuno dedicare del tempo all’istituzione di una nuova festa nazionale religiosa: la festa di San Francesco, da celebrarsi il 4 ottobre a partire dal prossimo. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: tutte - assurdit
Viste tutte le strategie di business e tutte le pubblicità fasulle circa alcune aziende e quant'altro che si propongono come sponsor o donatori per aiutare LO SPORT mentre chiedono in cambio assurdità...lasciamo nostro indirizzo e-mail : reggianaskatingasd@g - facebook.com Vai su Facebook
L’assurdità di questo paese è che un ragazzo di 17 anni, nato e cresciuto in Italia, non può avere la cittadinanza fino a 18 anni. Perché se ne accorga perfino il Giornale, da sempre scatenato nel cavalcare il rifiuto a riconoscere, anche parzialmente, lo #iussoli - X Vai su X