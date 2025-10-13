Tutte le assurdità di un giorno di vacanza in più | la festa di San Francesco

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento di crisi internazionale, guerra, scontri tra polizia e manifestanti, scioperi continui, il nostro Parlamento ha ritenuto opportuno dedicare del tempo all’istituzione di una nuova festa nazionale religiosa: la festa di San Francesco, da celebrarsi il 4 ottobre a partire dal prossimo. 🔗 Leggi su Today.it

