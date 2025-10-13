Dal Municipio I parte un appello bipartisan al Campidoglio: basta con la distinzione tra Ztl diurna e notturna, i varchi in Centro devono essere accesi in tutta la Zona a traffico limitato non solo fino alle 18 ma anche il venerdì e sabato dalle undici di sera alle tre del mattino, perché secondo i consiglieri oggi la tutela dei rioni romani dal traffico eccessivo, legato soprattutto alla movida ma anche al passaggio di furgoni e persino mezzi pesanti, resta solo sulla carta. La risoluzione, a prima firma della consigliera Nathalie Naim ( Lista Gualtieri sindaco ) è stata approvata all'unanimità giovedì scorso, nessun astenuto e nessun contrario, segno che l'esigenza è condivisa da larga parte dei residenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Tutta la Ztl Centro accesa anche di notte". La richiesta del Municipio