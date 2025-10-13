Tutela del Made in Italy il ministro Urso convoca tavolo urgente
Il caso Tod’s è stato solo la punta dell’iceberg di un problema di “tutela del Made in Italy” sollevato dal Ministro Adolfo Urso. Che ha, infatti, convocato per mercoledì 15 ottobre un tavolo urgente. Lo scopo è quello di “definire le misure per la tutela della reputazione del Made in Italy e per contrastare l’invasione dei prodotti del fast fashion”. Il ministro ha infatti recentemente interagito con l’imprenditore Diego Della Valle, il fondatore e presidente del gruppo Tod’s. Raccogliendo l’appello dell’imprenditore, ha assicurato l’impegno del governo a tutelare la moda italiana. Inoltre, l’ha messo a conoscenza del provvedimento legislativo che dovrebbe tutelare la legalità della filiera produttiva, d’intesa con le associazioni del settore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
