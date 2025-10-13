Turismo in Toscana la nuova frontiera è l' empatia
Rimini, 13 ott. (askanews) - La Toscana riscrive il suo modo di raccontarsi. Non più solo monumenti e paesaggi di cartolina, ma un turismo che mette al centro l'empatia, la sostenibilità e la capacità di emozionare chi arriva - e chi ci vive. "Cerchiamo sempre nuove chiavi di narrazione per raccontare la cultura, perché sarebbe troppo facile parlare di cultura in generale in Toscana - ha spiegato Clara Svanera, coordinatrice del turismo culturale femminile di Toscana Promozione Turistica - e puntiamo moltissimo sulle grandi eccellenze del passato e del presente. Oggi abbiamo celebrato, per esempio, gli 80 anni dalla morte di Pietro Mascagni, che portiamo in giro per il mondo come veicolo di promozione, insieme al grande maestro Puccini e all'artigianato, una delle chiavi di narrazioni più importanti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
