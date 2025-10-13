Turismo i Beni e le Attività culturali e artistiche | presentazione del nuovi corso Its

FASANO – Il Comune di Fasano invita la cittadinanza alla conferenza di presentazione del nuovo corso che l'Its Academy della Puglia per il Turismo, i Beni e le Attività culturali ed artistiche che si terrà a Fasano nell'ambito del nuovo biennio accademico 2025-2027: “Luxury Experience e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: turismo - beni

Truffa per un milione sui fondi del turismo: 8 indagati e sequestro di beni in Calabria

Nell'ambito di #formailtuofuturo, giovedì 16 ottobre alle ore 16:00 Porta Futuro Bari organizza presso la sua sede, via Ravanas 233 c/o Manifattura dei Tabacchi di Bari, un incontro informativo con l'ITS Academy della Puglia per il Turismo i Beni e le Attività Cult Vai su Facebook

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il tramite del Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania ... Secondo regione.campania.it

Turismo Canarie 2025: dati occupazione, eventi culturali e sfide di sostenibilità - Il turismo resta uno dei pilastri dell’economia delle Canarie: settore chiave per l’occupazione e le entrate. Come scrive vivilecanarie.com