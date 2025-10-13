Turismo esperienziale è made in Monti Dauni il modello che fonde residenze turistiche e artistiche

In una cornice che ha visto la Puglia protagonista al Ttg - Travel Experience, poiché premiata come ‘Destinazione turistica con la miglior reputazione’ agli ‘Oscar del turismo italiano’2025, è stato presentato un nuovo modello di turismo esperienziale nato sui Monti Dauni, che genera bellezza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Asteria Space ha presentato il progetto vincitore 'Luoghi Comuni' della Regione Puglia, denominato 'Asteria Guest&Artist House', nuovo modello di turismo esperienziale che propone la convivenza di art

