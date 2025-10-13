Turco dopo il rinnovo con la Juventus Next Gen | Sono orgoglioso di continuare con questo splendido club È e sarà sempre casa fino alla fine! – FOTO
Turco dopo il rinnovo con la Juventus Next Gen: la FOTO pubblicata dal terzino bianconero sui social. Un futuro a tinte bianconere, un legame che si rafforza. Dopo l’annuncio ufficiale del suo rinnovo di contratto fino al 2028, il giovane laterale della Juventus Next Gen, Stefano Turco, ha voluto celebrare il momento con un messaggio speciale sui suoi profili social. Parole cariche di orgoglio e di un profondo senso di appartenenza. Il terzino, classe 2005, ha affidato a Instagram tutta la sua gioia per un traguardo importante, che premia il suo percorso di crescita all’interno del club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da stefano turco (@stefanoturcoo) PAROLE – «Ringrazio la società per la fiducia dimostrata e sono molto orgoglioso di continuare con questo splendido club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo un allenamento, sia la sauna secca che il bagno turco offrono numerosi benefici La sauna secca penetra più a fondo e favorisce la decontrattura muscolare e il recupero dai microtraumi. Il bagno turco può essere più indicato per il rilassamento dei mus - facebook.com Vai su Facebook
#Torino, chi ha visto #Ilkhan? Dopo l'#Inter è stato relegato in panchina... Dopo il buon avvio in stagione il turco ha perso posizioni nelle gerarchie #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo - X Vai su X
Juventus, rinnovo Yildiz: è priorità blindare il turco - In casa Juve hanno tanti contratti vicini alla scadenza e quello di Yildiz è uno di quelli da confermare quanto prima. Segnala sportpaper.it
Rinnovo Yildiz, ci sono novità: cifre, dettagli e il piano della Juventus - La Juventus di Igor Tudor prepara meticolosamente la sfida in casa del Como, valida per la 7^ giornata del ... fantamaster.it scrive
Juventus Next Gen, ufficiale: rinnova Turco, il comunicato - Stefano Turco, laterale classe 2005, ha infatti prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028, come reso noto dallo stesso club bianconero ... Riporta ilbianconero.com