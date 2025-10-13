Turco dopo il rinnovo con la Juventus Next Gen: la FOTO pubblicata dal terzino bianconero sui social. Un futuro a tinte bianconere, un legame che si rafforza. Dopo l’annuncio ufficiale del suo rinnovo di contratto fino al 2028, il giovane laterale della Juventus Next Gen, Stefano Turco, ha voluto celebrare il momento con un messaggio speciale sui suoi profili social. Parole cariche di orgoglio e di un profondo senso di appartenenza. Il terzino, classe 2005, ha affidato a Instagram tutta la sua gioia per un traguardo importante, che premia il suo percorso di crescita all’interno del club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da stefano turco (@stefanoturcoo) PAROLE – «Ringrazio la società per la fiducia dimostrata e sono molto orgoglioso di continuare con questo splendido club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Turco dopo il rinnovo con la Juventus Next Gen: «Sono orgoglioso di continuare con questo splendido club. È e sarà sempre casa, fino alla fine!» – FOTO