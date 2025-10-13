Turchia-Georgia Qualificazioni Mondiali Europa 14-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Dopo aver riequilibrato la differenza reti con la goleada in terra bulgara la Turchia di Montella vuole blindare il secondo posto nella gara interna contro la Georgia. Allo stadio Vasil Levski l’Ay-Y?ld?zl?lar ha dilagato nella ripresa dopo essere andata all’intervallo sull’1 a 1. In 8 minuti partita cambiata completamente grazie al talento di Guler e alla doppietta di Yildiz sempre più punti cardine di questa squadra che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Kenan Gara casalinga per la Turchia contro la Georgia di qualificazione ai Mondiali 2026 - X Vai su X
Paesi tra due Continenti Parte I Azerbaigian - Europa/Asia Colombia - Nord /Sud America Cipro - Europa/Asia Egitto - Africa/Asia Georgia - Europa/Asia Kazakistan - Europa/Asia Russia - Europa/Asia Turchia - Europa/Asia Venezuela - Nord/Sud America Trini - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni Mondiali 2026: Turchia-Georgia, le probabili formazioni - La nazionale turca allenata da Vincenzo Montella affronta Kvaratskhelia e compagni: in palio punti vitali per continuare a sognare. Come scrive sportal.it
Qualificazioni Mondiali, in gioco il secondo posto nel Gruppo E: su FantasyTeam Turchia favorita a 1.53 contro la Georgia, Yildiz a segno in lavagna a 3.50 - Qualificazioni Mondiali, in gioco il secondo posto nel Gruppo E: su FantasyTeam Turchia favorita a 1. Da agimeg.it
Turchia-Georgia: diretta live e risultato in tempo reale - Georgia di Martedì 14 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net