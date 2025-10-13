Turchia-Georgia Qualificazioni Mondiali Europa 14-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Dopo aver riequilibrato la differenza reti con la goleada in terra bulgara la Turchia di Montella vuole blindare il secondo posto nella gara interna contro la Georgia. Allo stadio Vasil Levski l’Ay-Y?ld?zl?lar ha dilagato nella ripresa dopo essere andata all’intervallo sull’1 a 1. In 8 minuti partita cambiata completamente grazie al talento di Guler e alla doppietta di Yildiz sempre più punti cardine di questa squadra che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Turchia-Georgia (Qualificazioni Mondiali Europa, 14-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

