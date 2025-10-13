Tumori della prostata da Modena un modello per la prevenzione e la diagnosi precoce
Mettete assieme un gruppo di specialisti in urologia, che hanno scelto di unire competenze e risorse. Integrateli in una struttura, C.Ur.E. – Centro Urologico Europeo, che riesca a coniugare eccellenza professionale, innovazione terapeutica e sostenibilità, riunendo esperti con in chirurgia robotica, laser, andrologia e uroginecologia. E poi provate a vedere quanto e come questo approccio di medicina avanzata sostenibile e trasparente possa offrire risposte specifiche per la prevenzione del tumore della prostata. La rete, che vanta numerose collaborazioni con Università, è attiva in Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto, Puglia, Abruzzo, Campania, Toscana, Calabria, Sicilia, Sardegna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: tumori - prostata
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Vescica e prostata: non tutti i tumori sono uguali, nuove diagnosi più tempestive e meno invasive
Tumori alla prostata, importante riconoscimento per i professionisti dell'ospedale di Carpi: anche nel 2025 la Prostate Cancer Unit, il team multidisciplinare che si occupa di diagnosi, presa in carico e trattamento dei tumori alla prostata ha ricevuto il Bollino A - facebook.com Vai su Facebook
Marche. Tumori prostata, Inrca attiva percorso multispecialistico su diagnosi e terapie - Il percorso clinico, il primo in via sperimentale nella Regione Marche sul tema, si compone di un team polispecialistico formato da urologi, oncologi, radiologi e radioterapisti che elaboreranno uno ... Si legge su quotidianosanita.it
Tumore alla prostata, un aiuto dalla terapia con radiologandi - Il tumore alla prostata è una delle neoplasie più frequenti tra gli uomini, anche in Lombardia, dove si registrano circa 7. ecodibergamo.it scrive