Tumori della prostata da Modena un modello per la prevenzione e la diagnosi precoce

Mettete assieme un gruppo di specialisti in urologia, che hanno scelto di unire competenze e risorse. Integrateli in una struttura, C.Ur.E. – Centro Urologico Europeo, che riesca a coniugare eccellenza professionale, innovazione terapeutica e sostenibilità, riunendo esperti con in chirurgia robotica, laser, andrologia e uroginecologia. E poi provate a vedere quanto e come questo approccio di medicina avanzata sostenibile e trasparente possa offrire risposte specifiche per la prevenzione del tumore della prostata. La rete, che vanta numerose collaborazioni con Università, è attiva in Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto, Puglia, Abruzzo, Campania, Toscana, Calabria, Sicilia, Sardegna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

