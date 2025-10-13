Tumore gastrico metastatico | verso un equo accesso alle cure su tutto il territorio nazionale

Rafforzare la sensibilizzazione sul tumore gastrico e garantire un accesso equo alla diagnosi e al trattamento su tutto il territorio nazionale: è questo l’obiettivo che i medici del settore intendono promuovere per migliorare la gestione di una patologia ancora troppo spesso sottovalutata. Il carcinoma gastrico rappresenta una delle principali neoplasie a livello mondiale, collocandosi al quinto posto per incidenza e al quarto per mortalità oncologica. In Italia, secondo le più recenti stime epidemiologiche, si contano circa 14.105 nuove diagnosi annue e 9.900 decessi, a conferma della gravità di una patologia che continua a presentare una prognosi sfavorevole nonostante i progressi terapeutici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tumore gastrico metastatico: verso un equo accesso alle cure su tutto il territorio nazionale

In questa notizia si parla di: tumore - gastrico

Tumore gastrico: nuove speranze dai farmaci già usati contro il cancro al polmone

Malnutrizione e tumore gastrico: OncoCook trasforma la tavola in terapia

Un nemico silenzioso si annida nello stomaco di oltre 24 milioni di italiani: l’Helicobacter pylori, batterio responsabile del 90% dei casi di tumore gastrico nel mondo. Nonostante interessi circa il 40% della popolazione, l’infezione resta spesso sottovalutata. A l - facebook.com Vai su Facebook

Tumore gastrico, dall’Italia la chiave per combatterlo con farmaci già in uso https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/farmaci-gastrico-anti-egfr/… #tiscalinews #23settembre - X Vai su X

Tumore al seno metastatico, contro la paura serve ascolto e supporto - Con il progetto Officina #Metastabile, Fondazione IncontraDonna dà voce alle donne che convivono con questa malattia. Come scrive repubblica.it

Tumore al seno metastatico e tumore gastrico HER2 positivi: all’Asco i risultati positivi di trastuzumab deruxtecan - Nel primo caso, in associazione a pertuzumab ha ridotto il rischio di progressione di malattia o di morte del 44% rispetto a taxano, trastuzumab e pertuzumab come terapia di prima linea. quotidianosanita.it scrive