Tumore al seno come sta cambiando la sopravvivenza? Dalle diagnosi precoci alle terapie mirate
In Italia il tumore al seno continua a colpire con numeri impressionanti: oltre 53 mila nuove diagnosi nel 2024, una ogni dieci minuti. E se quasi nove donne su dieci oggi sopravvivono oltre cinque anni grazie a diagnosi precoci e terapie sempre più efficaci, non tutte hanno le stesse possibilità. 🔗 Leggi su Today.it
Prevenire il tumore al seno, un Parco Rosa in piazza Duomo. “Mammografie gratuite”
Piazza Grande, esami gratuiti per prevenire il tumore al seno: appuntamento domenica 28 settembre
Dal tumore al seno alla maternità: la storia a 'lieto fine' di una paziente barese
Tumore al seno metastatico: i servizi delle donne per le donne
Due di Noi, storie di tumore al seno metastatico fra diagnosi e voglia di futuro