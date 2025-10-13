Tumore al seno come sta cambiando la sopravvivenza? Dalle diagnosi precoci alle terapie mirate

In Italia il tumore al seno continua a colpire con numeri impressionanti: oltre 53 mila nuove diagnosi nel 2024, una ogni dieci minuti. E se quasi nove donne su dieci oggi sopravvivono oltre cinque anni grazie a diagnosi precoci e terapie sempre più efficaci, non tutte hanno le stesse possibilità. 🔗 Leggi su Today.it

