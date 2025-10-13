Tumore al colon l’importanza del microbioma intestinale | può individuare il rischio di sviluppare il cancro
Firenze, 13 Sono in aumento a livello globali i casi di tumore al colon-retto ottobre 2025 – Quando le nuove tecnologie sono davvero positive. Il microbioma intestinale può predire il rischio di sviluppare il tumore al colon-retto, per questo attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale presto potrebbe diventare un sensore precoce di salute grazie a nuovi test di screening non invasivi e personalizzati. A dirlo è uno studio congiunto tra l'università Aldo Moro di Bari, con il dipartimento interuniversitario di Fisica e il dipartimento di Scienze del suolo della pianta e degli alimenti, l' università di Firenze e l'Istituto nazionale di fisica nucleare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
