Tu si que vales concorrente attacca Sabrina Ferilli | Sei una miracolata non vali nulla poi sbotta contro il pubblico | Che cosa vi ridete? Fan**lo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos a Tu si que vales, una concorrente spiega la sua esibizione, incentrata su suoni e urla particolarmente forti, suscitando risate tra pubblico e giuria, Sabrina Ferilli inclusa; da lì partono lo sfogo contro gli spettatori e l'attacco all'attrice "Sabrina Ferilli sei una miracolata, dov'è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

