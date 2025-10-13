Ttg Alpitour presenta AInfinity la nuova unità per l' innovazione
Rimini, 13 ott. (askanews) - Nel turismo italiano, innovare significa guardare avanti senza dimenticare da dove si viene. Al Ttg di Rimini, Alpitour World ha presentato la sua nuova unità di Corporate Innovation: un laboratorio per esplorare tecnologie emergenti, startup e nuovi modelli di business in un settore che cambia sempre più velocemente. "Alpitour - ha detto ad askanews Christian Catiello, Managing Director Organization di Alpitur World - ha rafforzato negli ultimi anni la propria vocazione tecnologica che è sempre stata una parte essenziale del proprio DNA. Basti pensare che non a caso fu la prima azienda turistica italiana che negli anni 60 sviluppò una propria piattaforma tecnologica basata su mainframe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: alpitour - presenta
