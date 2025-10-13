TS – l’Atletico Madrid di Simeone pensa già al riscatto

Justcalcio.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-13 10:49:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: L’ Atletico Madrid ha scoperto nelle ultime settimane di avere 15 milioni di spettatori e tifosi in più: quelli della Juve che seguono con sempre maggior frequenza e attenzione le gare dei Colchoneros. Il motivo di tanto affetto da parte della tifoseria bianconera è semplice e risiede nella presenza di Nico Gonzalez nella fila della squadra madrilena. Dovesse continuare sulla falsariga delle prime prestazioni e disputare una grande stagione, il club spagnolo riscatterebbe l’esterno offensivo classe 1998 risolvendo più di un problema alla dirigenza bianconera e al tempo stesso permettendo alla Vecchia Signora di disporre di un importante tesoretto per finanziare la campagna acquisti della prossima estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

ts 8211 l8217atletico madrid di simeone pensa gi224 al riscatto

© Justcalcio.com - TS – l’Atletico Madrid di Simeone pensa già al riscatto

In questa notizia si parla di: atletico - madrid

Porto-Atletico Madrid (Amichevole, 03-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni si presentano ai loro tifosi

Newcastle-Atletico Madrid (Amichevole, 09-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Atletico Madrid-Elche (sabato 23 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Pronto riscatto per i Colchoneros?

TS - Inter-Barcellona, stampa catalana come Real Madrid Tv: assalto ad arbitro e Var - Quel che Real Madrid Tv ha fatto in occasione della Coppa del Re contro Ricardo De Burgos Bengoetxea, la stampa catalana lo sta facendo con Szymon Marciniak, designato per Inter- Si legge su msn.com

TS - Lookman vuole l'Inter: l'Atletico Madrid non preoccupa. L'obiettivo è regalarlo a Chivu per l'inizio del ritiro - Su questo aspetto Tuttosport assicura che "non ci sono dubbi", mentre i contenuti sono oggetto di ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ts 8211 L8217atletico Madrid