TS – infortuni pesanti in vista dei bianconeri

2025-10-13 18:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Sembra essersi fiondata una maledizione sulle squadre italiane durante la sosta per le nazionali. Se in giornata a fare parecchio rumore sono state le novità circa l’infortunio di Gleison Bremer, col centrale della Juve che dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, sono diversi i calciatori infortunatisi nelle ultime ore. Ad esempio a fare i conti con gli acciacchi è il Como, prossimo avversario proprio dei bianconeri, che perde Addai, ma anche  Lazio e Milan non sono da meno con i problemi per Castellanos e Saelemaekers. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

