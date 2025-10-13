Trumpdiscorso interrotto alla Knesset

14.23 Brevi momenti di caos alla Knesset durante il discorso del presidente Usa Trump,che è stato interrotto quando due deputati hanno sventolato un cartello con la scritta "genocidio". Si tratta di due politici della sinistra israeliana, Hadash-Ta'al, il politico arabo-israeliano Ayman Odeh e Ofer Kassif. I deputati sono stati immediatamente portati via dalla sala. "Sono stati molto efficienti", ha commentato compiaciuto Trump dopo l'allontanamento dei due uomini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump parla alla Knesset, due parlamentari lo interrompono e vengono espulsi. Cosa è successo - Donald Trump ha fatto il suo ingresso nell’aula della Knesset, il Parlamento israeliano, accolto da un lungo applauso e da una standing ovation. Si legge su msn.com

Trump interrotto da due parlamentari nel discorso alla Knesset - "Questo e' l'inizio dell'era della fede e della speranza questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente ". Si legge su tg.la7.it