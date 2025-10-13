Trump | alba storica per il Medio Oriente

13.46 "Questa è un'alba storica per un nuovo Medio Oriente". Lo dice il presidente Usa, Trump, parlando alla Knesset. "Abbiamo risolto otto guerre in otto mesi. Gli ostaggi sono tornati. Ora c'è pace non solo per Israele ma anche per i palestinesi", aggiunge. "Le forze del caos hanno afflitto la regione per decenni, ma ora sono state isolate e distrutte", "abbiamo dato molte armi a Israele e le avete usate bene". Poi: "Senza attacco al nucleare dell'Iran non saremmo qui". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

