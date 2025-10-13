Trump vola in Medio Oriente per tentare l’accordo definitivo per Gaza e siglare la pace

È una giornata che si avvia a essere storica, quella di oggi, per il Medio Oriente. In mattinata, Donald Trump parlerà alla Knesset e dovrebbe anche avere un meeting con gli ostaggi liberati. Sembra inoltre che avrà modo di incontrare sia Benjamin Netanyahu che il presidente israeliano, Isaac Herzog. Qualche ora più tardi, sempre nella giornata odierna, l’inquilino della Casa Bianca si recherà in Egitto, dove, a Sharm el-Sheikh, si terrà un vertice internazionale, presieduto congiuntamente dallo stesso Trump e dal presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi. Fonti governative americane hanno riferito ieri al Times of Israel che, durante il summit, “si prevede che Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia sottoscrivano i ‘principi generali’ del piano di Trump per porre fine alla guerra di Gaza”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump vola in Medio Oriente per tentare l’accordo definitivo per Gaza e siglare la pace

In questa notizia si parla di: trump - vola

Israele, attesa per la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà"

Dazi, von der Leyen vola in Scozia: domenica il bilaterale con Trump

Il James Bond di Modi vola a Mosca mentre Trump gli raddoppia i dazi

MEDIO ORIENTE | Trump parte in serata per Tel Aviv, il volo alle 21.30. Alle 11 locali parla alla Knesset poi vola in Egitto #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/12/netanyahu-pronti-ad-accogliere-i-rapiti.-forse-rilasciati-gia-oggi.-trump-parte_0 - facebook.com Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Trump parte in serata per Tel Aviv, il volo alle 21.30. Alle 11 locali parla alla Knesset poi vola in Egitto #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/12/netanyahu-pronti-ad-accogliere-i-rapiti.-forse-rilasciati-gia-oggi.-trump-parte_046eee - X Vai su X

Trump vola in Medio Oriente per tentare l’accordo definitivo per Gaza e siglare la pace - Il presidente americano sarà in Israele e in Egitto per l’accordo di pace e per contribuire a ridisegnare gli equilibri dello scacchiere mediorientale ... Come scrive panorama.it

Oggi Trump in Medio Oriente: visita lampo in Israele, poi il vertice in Egitto su Gaza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Oggi Trump in Medio Oriente: visita lampo in Israele, poi il vertice in Egitto su Gaza ... Lo riporta tg24.sky.it