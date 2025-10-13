Trump Usa Erdogan Turchia Al Sisi Egitto e Al Thani Qatar firmano accordi di pace per Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik insieme al Presidente egiziano al Sisi, al Presidente turco Erdogan e al premier del Qatar Al Thani, tutti Paesi mediatori dell'accordo. Il pubblico ha tributato un applauso. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - erdogan

Erdogan: bene Trump, ora pace giusta

Russia-Ucraina, la spinta di Kiev dopo i negoziati: «Ad agosto incontro Putin-Zelensky con Trump ed Erdogan». Le condizioni di Mosca

Ucraina, Erdogan: accelerare i tempi del vertice Putin-Zelensky | Rubio: Trump sta perdendo la pazienza con Vladimir

Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo è toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori d - facebook.com Vai su Facebook

Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo è toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori - X Vai su X

Trump (Usa), Erdogan (Turchia), Al Sisi (Egitto) e Al Thani (Qatar) firmano accordi di pace per Gaza - Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik insieme al Presidente egiziano al Sisi, al Presidente turco Erdogan e al premier del Qatar Al Thani, tutti Paesi mediatori dell'acco ... Segnala ilgiornale.it

Trump firma l'accordo di pace per Gaza insieme ai leader di Egitto, Turchia e Qatar - Il presidente Usa a Sharm: 'Al via la fase 2 dell'accordo'. Da ansa.it