Trump un giorno straordinario per il Medio Oriente Il nipote di un prigioniero | ' Mio zio è morto da ostaggio ma oggi è il giorno più bello

Il vertice di Gaza è «un giorno straordinario per il Medio Oriente». Lo ha detto Donald Trump firmando l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo è toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori dell’accordo. Il pubblico ha tributato un applauso. «E'. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump, un giorno straordinario per il Medio Oriente. Il nipote di un prigioniero: "'Mio zio è morto da ostaggio, ma oggi è il giorno più bello"

In questa notizia si parla di: trump - giorno

Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati

trump-annuncia-l-accordo-di-gaza-grande-giorno-ostaggi-liberi-e-israele-ritira-i-soldati

Dazi Usa-Ue, Orban: “Trump si è mangiato Ursula”. Il premier francese Bayrou: “Giorno triste, Europa sottomessa”

"Un giorno grandioso e meraviglioso, un nuovo inizio, l'alba di un nuovo giorno", lo ha scritto Trump all'arrivo al palazzo della Knesset firmando il libro degli ospiti del Parlamenro israeliano. Il Presidente Usa è stato accompagnato dal primo ministro Benjamin - facebook.com Vai su Facebook

++Medio Oriente, il presidente americano Donald #Trump è arrivato in #Israele: atteso discorso alla Knesset nel giorno del rilascio degli ostaggi++ - X Vai su X

Trump, un giorno straordinario per il Medio Oriente. Il nipote di un prigioniero: "'Mio zio è morto da ostaggio, ma oggi è il giorno più bello" - Il vertice di Gaza è «un giorno straordinario per il Medio Oriente». msn.com scrive

Trump firma l'accordo di pace per Gaza - Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it