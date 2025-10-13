Trump tutte le ‘perle’ | la grazia a Netanyahu Meloni ‘bellissima’ Macron stritolato e Starmer gelato

(Adnkronos) – Donald Trump protagonista assoluto della giornata che può segnare una svolta in Medio Oriente, con la liberazione di 20 ostaggi rapiti da Hamas in Israele il 7 ottobre e con la firma dell'accordo per la pace a Gaza. Il presidente degli Stati Uniti, primo regista dell'operazione diplomatica, trascorre una decina di ore tra .

L’annuncio di Trump e tutte le notizie in diretta sull’accordo di pace Israele-Hamas ad Aria Pulita con Maurizio Cattaneo direttore editoriale di #Netweek #tv - facebook.com Vai su Facebook

La guerra a Gaza è finita come tutte le guerre: un accordo, reciproche concessioni, un cessare del fuoco e forse in futuro la pace. Poteva succedere due anni fa con il rilascio di tutti gli ostaggi. Non è successo prima perché Hamas credeva di stravincere, di infi - X Vai su X

Trump, tutte le 'perle': la grazia a Netanyahu, Meloni 'bellissima', Macron stritolato e Starmer gelato - Video - Il presidente degli Stati Uniti protagonista assoluto di una giornata storica ... Segnala adnkronos.com

La grazia e il benservito. Trump fa scudo a Netanyahu, ma negli scenari non c'è posto per lui - Il presidente americano osannato in Israele e blandito dai leader in Egitto, dove salta la presenza di Bibi per il veto turco. Secondo huffingtonpost.it

Trump e la richiesta a sorpresa a Herzog: "Presidente perché non concede a Netanyahu la grazia?" - Lo ha detto Donald Trump, nel suo intervento alla Knesset, rivolgendosi al presidente israeliano, Isaac Herzog, e indicando con il dito il premie ... repubblica.it scrive