Trump tenta la marcia indietro | Con la Cina andrà tutto bene Pechino | Gli Usa correggano subito le loro pratiche sbagliate

Dopo aver fatto crollare le Borse, venerdì scorso, con la nuova minaccia di un aumento dei dazi fino al 100% sui prodotti cinesi, Donald Trump domenica sera ha tentato di rassicurare gli investitori e Pechino con una repentina marcia indietro. In linea con l’odiato soprannome “Taco”, cioè “Trump always chickens out”. “Non preoccupatevi per la Cina, andrà tutto bene!”, ha scritto sul suo social Truth, assicurando di voler “aiutare, non danneggiare” il Paese guidato da Xi Jinping. Le Borse asiatiche hanno comunque aperto la settimana in rosso, segno che non è bastato ritrattare per dissipare i timori sulla fine della tregua commerciale annunciata a maggio dal presidente Usa, che ha evitato che i dazi americani sui prodotti cinesi salissero al 145% e quelli cinesi sui beni Usa al 125. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

