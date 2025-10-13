Trump si congratula con Netanyahu | Ti sei fermato in questa guerra ci vuole fegato

Ildifforme.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump ha dichiarato di aver dato le armi in maniera consapevole. "Bibi mi chiamava e mi diceva: dammi quest'arma o un'altra, molte neanche le conoscevo", ha raccontato il presidente Usa, aggiungendo di essere soddisfatto che queste siano state usate per portare la pace in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

