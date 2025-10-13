Trump segue il rilascio degli ostaggi e festeggia dall’Air Force One | La guerra è finita

TEL AVIV – Il presidente Donald Trump ha seguito in tempo reale il rilascio dei primi sette ostaggi israeliani da parte di Hamas mentre era in volo sull’ Air Force One, diretto verso Israele. Le immagini trasmesse in diretta da Gaza e da vari punti del territorio israeliano scorrevano sugli schermi dell’aereo presidenziale, mentre Trump si preparava a un’importante visita diplomatica. A documentare il momento è stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che ha pubblicato sui social diverse foto e video girati all’interno dell’aereo. In una delle immagini si vede un monitor che trasmette le scene del rilascio, accompagnata dalla didascalia: “ La storia mentre accade ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump segue il rilascio degli ostaggi e festeggia dall’Air Force One: “La guerra è finita”

