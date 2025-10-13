Trump scherza con Meloni | chi è questa donna? E aggiunge | A beautiful woman

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 13 ottobre 2025 – Siparietto tra Donald Trump e Giorgia Meloni a margine del vertice di pace a Sharm el-Sheik, in Egitto. Tra i vari leader a cui il presidente Usa ha dato il benvenuto al summit, da padrone di casa politico (seppur in trasferta geografica), il tycoon ha scherzato con la premier italiana. Quando è arrivato il momento di salutarla sul palco, dopo aver sorriso dicendo due volte "chi è questa donna?", stringendole la mano ha aggiunto, "a beautiful woman", ovvero “una bella donna”. Trump ha accolto uno a uno i primi ministri e capi di Stato presenti al vertice. Su un palco con una grande scritta "Peace 2025", il presidente degli Stati Uniti ha posato nelle foto con il gesto del pollice alzato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

trump scherza con meloni chi 232 questa donna e aggiunge a beautiful woman

© Quotidiano.net - Trump scherza con Meloni: chi è questa donna? E aggiunge: “A beautiful woman”

In questa notizia si parla di: trump - scherza

Starmer scherza con Trump: Grazie per l'invito a golf, ma ti inviterò a una partita di calcio – Il video

Trump tocca il braccio del campione WWE Triple H e scherza: "Sei ancora molto forte" – Il video

Trump scherza con Wasserman su medaglie olimpiche: Posso dire di averle vinte atleticamente? – Il video

trump scherza meloni 232Trump scherza con Meloni: chi &#232; questa donna? E aggiunge: “A beautiful woman” - Lunga stretta di mano con Macron, siparietto anche con il presidente turco Erdogan ... quotidiano.net scrive

Trump stringe mano a Meloni e scherza, 'chi &#232; questa donna?' - Su un palco con una grande scritta "Peace 2025", il presidente degli Stati Uniti ha salutato uno a uno i leader presenti al vertice di pace a Sharm el- Lo riporta altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Scherza Meloni 232