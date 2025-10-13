Trump scherza con Meloni | chi è questa donna? E aggiunge | A beautiful woman
Roma, 13 ottobre 2025 – Siparietto tra Donald Trump e Giorgia Meloni a margine del vertice di pace a Sharm el-Sheik, in Egitto. Tra i vari leader a cui il presidente Usa ha dato il benvenuto al summit, da padrone di casa politico (seppur in trasferta geografica), il tycoon ha scherzato con la premier italiana. Quando è arrivato il momento di salutarla sul palco, dopo aver sorriso dicendo due volte "chi è questa donna?", stringendole la mano ha aggiunto, "a beautiful woman", ovvero “una bella donna”. Trump ha accolto uno a uno i primi ministri e capi di Stato presenti al vertice. Su un palco con una grande scritta "Peace 2025", il presidente degli Stati Uniti ha posato nelle foto con il gesto del pollice alzato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
