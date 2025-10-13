Trump punta al bis sulla pace in Ucraina ma avverte Mosca | pronto a inviare nuovi missili a Kiev
Donald Trump usa missili e carota con Putin. Ma il presidente americano punta in cuor suo, dopo il successo di Gaza, a raggiungere la pace anche a Kiev. Non demordendo dall’invio dei missili Tomahawk all’Ucraina. L’invio dei missili e l’avvertimento a Mosca. “Potrei dover parlare con la Russia sui Tomahawk per l’Ucraina e dire al presidente Vladimir Putin che, se la guerra non è risolta, potrei inviarli a Kiev: i Tomahawk sarebbero “un nuovo atto di aggressione”, ha detto Trump. Che ha sentito al telefono Zelensky ma non sentirà il presidente russo. Leggi anche Trump è arrabbiato per i raid russi su Kiev e fa la faccia feroce a Putin: "Possiamo far collassare Mosca". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
